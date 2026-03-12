◆大相撲▽春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１６枚目・金峰山（木瀬）が、西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）を押し出して、３勝目を挙げた。「まわしを取られないように意識していた」と振り返った。カザフスタン出身。ミラノ・コルティナ五輪の男子フィギュアスケートでは、同国のミハイル・シャイドロフが金メダルを獲得した。金峰山も演技を見たといい、「金メダルを取った後の２日後に、日本で大統領