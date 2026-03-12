この記事のポイントトゥービーソフトジャパンが「Japan IT Week 2026春展」内の「ソフトウェア受託開発・開発支援展」に初出展します。会期は2026年4月8日から10日までで、会場は東京ビッグサイトです。ブースではローコード開発プラットフォーム「NEXACRO N」の実機デモを体験できます。最新機能として「AIサポート」「UXPro」「DXChart」も紹介されます。トゥービーソフトジャパンが、RX Japan主催の「Japan IT Week 2026春展」