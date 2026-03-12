IZ*ONE出身のYENAによる日本公演『2026 YENA LIVE TOUR 「So Near, Yet So Far, Another Wo2ld！」In Tokyo』が6月13日、14日に東京・Zepp DiverCityで開催されることが発表された。【全身カット】ほっそり美脚も披露！甘辛すらタイリングを着こなすYENA昨年2月に初の日本公演『2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 ＞ in Japan』を全公演ソールドアウトしたYENA。今回は約1年4ヶ月ぶりとなる日本公演となる