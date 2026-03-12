Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』でカップル成立した中井大（ダイ）＆中西瞬（シュン）が12日、都内で行われた映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（20日公開）のジャパンプレミアイベントにゲストとして参加した。【写真】目と目を合わせ…仲良しっぷりを見せつけたダイ＆シュン俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、