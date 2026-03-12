お笑いコンビ・アルコ＆ピースの酒井健太、平子祐希が12日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。昨年幼稚園に入ったという娘のエピソードを明かした。【写真】かわいい！ドラえもんと仲間たちも登場本作の内容にちなみ、最近泣きそうになったエピソードを問われた酒井は「娘を幼稚園に送り迎えしているんですけど、前まで『行きたくない！行きたくない！』ってずっ