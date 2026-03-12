ディズニーのクルーズ船の中でも最大の大きさを誇るクルーズ船がシンガポールから初出港。それにあわせ、船内の様子が公開されました。夢のディズニークルーズ船。初出航に合わせて船内の様子が公開されました。クルーズディレクター「新たなゲストの皆様がどのように反応されるのか、大変楽しみにしています」船内にはディズニーキャラクターたちが至る所に。水中をイメージしたレストランではニモとドリーの姿も。ディズニークル