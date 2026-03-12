◆KNB 吉田颯人 記者「こちらの会社には、こういった大型のバスやジャンボタクシーなど多くの車両が並んでいます。燃料費の高騰はこういった交通事業者にとって大きな打撃となっています」砺波地域を拠点に、事業を展開するチューリップ交通です。タクシーから大型の貸し切りバスまでおよそ20台の車両を所有していて、燃料費の高騰による影響は大きいといいます。◆チューリップ交通納村茂 社長「急激に