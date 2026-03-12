イラン情勢の緊迫化で石油の流通が滞り、ガソリン価格が来週にかけて急上昇すると見込まれています。県内のガソリンスタンドでも今週末に大幅な値上げを予定するなど、影響が広がっています。◆KNB 清水万梨子 キャスター「こちらのガソリンスタンドでは、あさってから、レギュラーガソリン1リットルあたり、およそ30円値上げする予定です」射水市二口のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンは現在、1リッ