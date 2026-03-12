【WWE】SMACK DOWN（3月6日・日本時間7日／オレゴン・ポートランド）【映像】「めっちゃ似てる」大谷＆誠也が披露ポーズの“本家再現”バージョン侍ジャパンの間で流行中の“見えっこねえ”ポーズが、勝ち抜きタッグ戦の「見せ場」で登場。「これが本家だ」とばかりに、オリジナル公認のものまねレスラーが披露するとファンも大盛り上がり。実況も「（リングでは）もっと前からやっている！」と