人が大好きなわんこがドッグランに行くとこうなっちゃう…！？まさかの『飼い主を乗り越える』爆笑の光景が16.6万回再生と話題を呼んでいます。投稿には「私のことは忘れてくださいｗ」「反応楽しんでる！」「かわいぃ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ドッグランで『愛犬の姿が見当たらない』と思い、辺りを見渡したら…『衝撃の光景』】 人が大好きなわんこがドッグランに来ると…？ TikTok