県内の公立高校で3月12日、一般入試の合格発表が行われました。学校生活で、部活動で、何を頑張るのか…合格した受験生たちに抱負を聞きました。新潟市西区にある新潟西高校。午後2時、合格者の受験番号が張り出されると…（リポート）「自分の番号を見つけた受験生や保護者の方から喜びの声が上がっています」県内80の公立高校で行われた一般入試の合格発表。新潟西高校では263人が合格しました。〈合格した人〉「本当にう