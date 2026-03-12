アーセナルに所属する28歳DFベン・ホワイトは今夏の移籍市場で退団する可能性があるという。英『Football Insider』が報じている。2021年夏よりアーセナルでプレイするホワイトはミケル・アルテタ率いるチームで不動の右SBとして君臨。ブカヨ・サカやマルティン・ウーデゴーと右サイドで見せる連携はアーセナルの大きな武器となり、欠かせない存在として活躍した一人だ。しかし、ここ2シーズンは怪我に悩まされており、今シーズン