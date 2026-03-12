現在チェルシーからバイエルンへレンタル移籍中のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンにはセリエAの強豪から熱視線が届いているようだ。現在24歳のジャクソンは2023年夏にビジャレアルからチェルシーに加入すると、23-24シーズンは公式戦44試合に出場し17ゴール6アシストをマーク。さらに翌シーズンも公式戦37試合で13ゴール6アシストと一定の数字を残したが、チェルシーは昨夏リアム・デラップとジョアン・ペドロという2人のFWを