ガンバ大阪は12日、元ドイツ代表DFフィリップ・マックス（32）を獲得したことを発表した。同選手はシャルケでプロデビューを飾り、その後カールスルーエやアウクスブルクでプレイすると、2020年にオランダのPSVアイントホーフェンへ移籍。2023年には母国へ復帰しており、最初はレンタル移籍という形でフランクフルトに加入し、その後完全移籍へ移行。2024年夏からは活躍の場をギリシャへ移し、パナシナイコスFCでプレイしていたが