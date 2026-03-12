「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート米沢東高校・弓道部研ぎ澄まされた集中力で的を射抜く！ 県高校総体で優勝目指す強豪校を取材！（山形） きょうは、研ぎ澄まされた集中力で的を射抜く米沢東高校・弓道部を紹介します。