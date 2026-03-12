生花店が加盟する組合名義の預金約430万円を横領したとして逮捕された前組合長の男性について、長崎地検佐世保支部は不起訴処分としました。 11日付けで不起訴処分となったのは、佐世保市の男性(57)です。 男性は、佐世保市などの生花店が加盟する「佐世保花商組合」の組合長を務めていた、2021年1月から翌年12月までの複数回にわたり、組合名義の預金口座から、現金あわせて約430万円を横領したとして逮捕、送検されていました