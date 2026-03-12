岩手県在住の50代女性・Hさんが感謝を伝えたいのは、ある時、岩手県の一ノ関駅に偶然居合わせた人たちだ。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちきっと乗り継ぎなんかで忙しい中、その人たちはHさんに優しい手を差し伸べてくれた。＜Hさんからのおたより＞岩手県在住の50代女性・Ｈです。先日、一ノ関駅でのことです。トイレ付近でお土産をたくさん入れた紙袋の底が抜けてしまい、お土産やお菓子や小物などが散らばってし