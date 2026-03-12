春の訪れを告げるシロウオ漁が始まっています。 半透明の身体をくねらせる、シロウオ。 京都府舞鶴市を流れる伊佐津川の河口では、暖かくなるこの時期に産卵のために海から遡上してくるシロウオを狙って、網が仕掛けられます。 今年はまだ水温が低く、去年の同じ時期に比べて漁獲量は少ないということです。 生きたまま食べる踊り食いや、天ぷらにしてもおいしい春の珍味として知られますが、おすすめの食べ方は。