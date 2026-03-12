突如地中から突き出た巨大な鋼鉄管。通行止め解除のめどは立っていません。 ３月１１日、大阪・梅田の道路で地中の鋼鉄管が約１３ｍ隆起しました。 一夜明けて… （記者リポート）「２４時間以上経過しましたが、鋼鉄管はまだ埋め戻されていません」 大阪市によりますと、鋼鉄管は道路から約１．６ｍの高さまで下がったということで、周辺の地盤の安全性が確認され次第、切断する方針だということです。 緩