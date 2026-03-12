大阪の百貨店で開催されている「大黄金展」。いま大活躍のあの人も金の像に！ 黄金に輝く兜やおりん、大阪ならではのたこ焼き器はなんと２億円。 （訪れた人）「すごいな！どんなたこ焼きやろ、これ」 高島屋大阪店で開催されている「大黄金展」には、１０００点を超える金製品が並びます。中でも、注目を集めていたのは… （記者リポート）「黄金に輝くこの人は今、ＷＢＣで活躍中の大谷翔平選手です」