俳優の高橋文哉が２５歳の誕生日を迎え、祝福の声が相次いでいる。高橋は１２日、自身のインスタグラムを更新。「２５歳になりましたー！四捨五入したら３０歳！！」と書き出し、黒タートルネック×ジーンズに紺のアウターを羽織った姿で、カラフルなバルーンに囲まれる様子や、青系のバルーンを基調とした飾りをバックに両手で「２５」をつくってみせる様子をアップした。「２４歳は僕自身が新しい景色を沢山見させていただ