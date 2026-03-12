◇大相撲春場所5日目（2026年3月12日エディオンアリーナ大阪）東前頭2枚目・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が東大関・安青錦（21＝安治川部屋）との対戦で奇襲を仕掛けた。立ち合いで踏み込まず、立ち上がってから沈み、差しにいくフェイント。「業師」で知られる元小結・舞の海の映像を見て臨んだそうで、「作戦失敗しましたね。入り切れなかった。相手の圧力に辛抱を仕切れなくなった」。右を差し、けたぐりも放ったがその右