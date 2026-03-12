一部報道で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相は12日、衆議院の予算委員会で、報道について謝罪したが、議員会館に女性を招き入れたことも追及された。高市首相も任命責任を問われた。議員会館に不倫女性を招き入れたことは認める高市内閣の松本洋平文部科学大臣に、不倫スキャンダルが浮上。一部週刊誌に報じられ、12日の国会で野党から追及を受け、険しい表情で陳謝した。松本文科相：皆様方にお詫び申し上げたい（頭下げ）