「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が１２日、都内で映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（２０日全国公開）のジャパンプレミアに登場した。先月妊娠を発表したみちょぱは、映画の上映前に行われた同イベントにブラウンのジャケット＆スカート姿で登場。レットカーペットを笑顔で歩き、「予告編だけ見させてもらったんですけど、岩みたいなキャラクターはどんな役割をするのか。かわいい感じがして、期待して