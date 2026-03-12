ドラムのリズムに合わせたピアノの音色。演奏しているのはロボットです。アジア最大規模の家電見本市「AWE2026」が12日、中国・上海で開幕しました。中国内外から1200社以上が参加し、4日間で約20万人の来場が見込まれています。人を乗せて走ることができるスーツケースの最新バージョンや腹部のマッサージも可能なAI（人工知能）搭載のマッサージチェアなどがお披露目されました。中国は12日に閉幕した全人代で承認された新たな5