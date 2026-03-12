囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第５局が１１、１２日、仙台市の「青葉山公園仙臺（せんだい）緑彩館」で行われ、１２日午後７時４５分、挑戦者・芝野虎丸十段（２６）が一力遼棋聖（２８）に２４９手までで先番中押し勝ちした。芝野十段はシリーズ３勝２敗として、タイトル奪取まであと１勝に迫った。芝野十段は封じ手の黒１０１から中央の白の一団