「金曜ロードショーとジブリ展」が、ことし11月から佐賀市の美術館で開催されます。 3月12日、佐賀県の山口知事や福岡放送の酒巻和也社長が「金曜ロードショーとジブリ展」の佐賀での開催を発表しました。2023年から全国各地で開かれているこの展覧会は、テレビ番組「金曜ロードショー」で200回以上放送されたスタジオジブリ作品の魅力を、歴史と共にひもとくものです。 ほぼ全ての作品の絵