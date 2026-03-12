ベーグル専門店「BAGEL & BAGEL」から、フルーティーな新作ベーグルが登場します。2026年3月18日（水）より、3種のベリーを贅沢に練り込んだ期間限定商品「トリプルベリー」が発売されます。ストロベリー、クランベリー、ブルーベリーの果実感を楽しめるベーグルは、春の気分にぴったりの味わい。ベリー好きには見逃せない、季節限定の注目メニュ