◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)WTTチャンピオンズ 重慶の男子シングルス1回戦が全て終了しました。世界ランク8位の松島選手は、同28位・アメリカのカナック・ジャー選手に3-1(11-8、11-7、5-11、11-9)で勝利。同5位の張本選手は、同31位・スウェーデンのシェルベリ選手と3-2(6-11、11-4、11-13、11-9、11-5)のフルゲームで勝利しました。世界ランク29位の宇田幸矢選手はエジプトのアサル選手(同32位)と対戦し、