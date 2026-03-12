安全で快適に道路を利用するために作られた「道の駅」は、トイレや休憩だけでなくグルメやレジャーも楽しめる施設として人気です。全国で1231駅のネットワークを誇り、さまざまな場所で道の駅が運営されています。そこで、All About ニュース編集部では2026年2月26日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施。今回の記事では、「栃木県の道の駅」を対象としたランキングを紹介します。それ