モデルのゆうちゃみさんが登場する女性向け下着ブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」の新ビジュアルが公開されました。【写真】カーディガン、キャミソール、ロングパンツ。ルームウエア姿のゆうちゃみさんゆうちゃみさんは、新デザインとなった同ブランドの人気アイテム「いつでもジャストブラ」「ナイスバディブラブ」を着用。すらりと伸びた手脚など、抜群のスタイルを披露しました。また、カーディガン、キャミソール、ロ