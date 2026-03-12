国連教育科学文化機関（ユネスコ）はこのほど声明を発表し、中東とその他の地域の衝突のエスカレートに深刻な懸念を示し、各当事者に対して最大限の自制を保ち、人々の生命と文化遺産の安全を守るために必要なあらゆる措置を取るよう呼び掛けました。声明によると、2月28日に米・イスラエルとイランの衝突が発生して以来、ユネスコの「世界遺産リスト」に登録されたイランの世界遺産「ゴレスターン宮殿（別称：バラの園）」、イス