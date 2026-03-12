最強2.4Lターボ搭載×右ハンドルの「ウィルダネス」登場！スバルのニュージーランド法人は2026年2月17日に7代目「アウトバック」の導入を発表しました。このモデルは、ステーションワゴンの快適な乗り心地とSUVの走破性をあわせ持つ「ワゴンSUV」としての伝統を継承しつつ、より実用性を高めて登場。 【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）今回の大きなトピックは、ニュージーランド市