「サン宝石」の看板キャラクター“ほっぺちゃん”をモチーフにした初のブランドムックが、4月22日（水）から、全国の書店およびネット書店で発売される。【写真】大人でも普段使いしやすい！落ち着いたかわいさの「前髪クリップ」も■当時の人気カタログを再掲載今回発売される『TJMOOK サン宝石 ほっぺちゃん SPECIAL BOOK』（宝島社）は、平成を席巻したほっぺちゃんをデザインしたポーチと前髪クリップが付属したムック本