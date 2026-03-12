昨秋以降の少雨で筑後川水系のダム貯水率が低下し水不足が深刻化していることを受け、福岡地区水道企業団（福岡市）は12日、同市東区の「海の中道奈多海水淡水化センター」（通称まみずピア）の生産量を13日から1日1万トン増やすと発表した。5万人分の1日の使用量に相当。生産量は1日4万トンになる。海水を真水に変える施設で、冬場は通常1日1万〜2万トン生産する。水不足への懸念で昨年11月21日からフル稼働。生産ライン更