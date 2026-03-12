不在時でも荷物を受け取れる「置き配」。熊本市が宅配ボックスがない集合住宅で実証実験を始めます。12日の熊本市議会で、熊本市は受取人の不在時に玄関などに宅配物を置く時に使う「宅配バッグ」設置の実証実験を行うと説明しました。 物流業界の人手不足への対応や再配達の防止による温室効果ガスの排出削減が目的です。再配達の割合が高いエリアを市が選定し、オートロックがなく宅配ボックスが設置されていない集合住