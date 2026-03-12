タレントの平愛梨が12日、都内で行われた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。平がまさかの言い間違いをしていたことを暴露された。【写真】かわいい！ドラえもんと仲間たちも登場本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。宣伝アンバサダーでもある平