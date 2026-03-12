3/12はくまモンの誕生日。国内外から集まったファンが記念日をお祝いしました。16回目の誕生日を迎えたくまモン。熊本市のくまモンスクエアには約170人のファンが駆け付けました。大牟田市からの夫婦は、「毎年来ています」と話し、山鹿市からの女性は「くまモンお誕生日おめでとう。これからも応援してるよ」と話していました。 2011年に九州新幹線の全線開業をきっかけに生まれたくまモン。12日、新たにお披露目されたのは、