高市総理大臣は、12日夜予定されていた中東諸国の大使らとの会合などを急きょ欠席しました。総理大臣官邸は風邪の疑いだとしています。高市総理は12日夕方、衆議院予算委員会での答弁を終えた後、しばらく席から立ち上がれず、心配した閣僚らが気遣う場面もありました。高市総理はその後、総理公邸に戻り、夜に予定していた中東諸国の大使らとの会合などを欠席しました。総理官邸は、「風邪の疑いで医務官の治療を受けた。念のため