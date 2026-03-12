熊本地震の際に脱線し、車両所で保管されていた九州新幹線「つばめ」が、約10年ぶりに公開されました。これから、九州各地に感謝を伝える海の旅に出発します。九州新幹線の全線開業から15年を迎えた12日、多くの鉄道ファンなどで賑わう中、開業を祝う臨時運行の新幹線が熊本駅を出発しました。この日に合わせ、JR九州があるものをお披露目しました。■洲粼湧貴記者「今トレーラーの上に乗ったつばめがおよそ10年