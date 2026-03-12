アジア最大の食の展示会で注目されていた最新トレンド「Swicy（スウィーシー）」。「Swicy」とは、「Sweet（スウィート）」と「Spicy（スパイシー）」をかけ合わせた造語。甘さと刺激が調和した“甘辛”フレーバーのことです。食のトレンドが集まる「FOODEX JAPAN 2026」でも注目が集まっていました。タイで人気のイカスナック「Bento」。イット！スタッフが試してみると、初めに辛い刺激がくるものの、その辛さは長くは続かず。ア