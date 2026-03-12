ＰＵＦＦＹが１２日、都内でディズニー＆ピクサーのアニメ映画「私がビーバーになる時」（１３日公開）の公開直前イベントに登壇し、歌唱披露した。思い出の森を守るため、大学生のメイベル（声・芳根京子）が動物の世界へ飛ぶ物語。ＰＵＦＦＹは、本作の日本版エンドソング「愛のしるし」を担当している。ＰＵＦＦＹはイベント冒頭、全身ビーバーの着ぐるみ姿で登場し、同曲を生歌唱。吉村由美は「こういう格好で（劇場で歌