女優の平愛梨が１２日、都内で「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。ゲスト声優兼宣伝アンバサダーとして、同作に関わってきた。共に活動したお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希が宣伝活動中の思い出を聞かれると、舞台あいさつ終わりの一幕を暴露。「一通り終えて、みんなで楽屋に戻るエレベーターで愛梨ちゃんが大声で『わあ！』って（叫んだ）。おそらく