ヤクルトは１２日、新宿高島屋との共同イベント「スワローズボールパーク」を３月２８日に開催すると発表した。当日は１１時から１８時まで新宿高島屋１階ＪＲ口特設会場に神宮名物のキッチンカーが出店し、豪華景品が当たる抽選会なども実施する予定。本拠地の神宮から近い新宿エリアを盛り上げる新たな取り組みだ。詳細は球団公式ＨＰで。