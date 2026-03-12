◆オープン戦ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）まだ肌寒い３月のハマスタが、熱くなった。ＤｅＮＡの９回に登板したのは山崎康晃（３３）だ。おなじみの登場曲にファンも「ヤスアキジャンプ」で盛り上がる。この日は球団１５周年の一環として、神奈川県内の小学校６２校から５、６年生の児童と教員約５５００人を招待。声援をバックに、背番号１９が躍動した。「オープン戦からすごい９回にこだわって、イニングも９回に投