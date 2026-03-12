大相撲春場所５日目（１２日、大阪府立体育会館）、大関経験者の幕内朝乃山（３２＝高砂）が幕内錦富士（２９＝伊勢ヶ浜）をはたき込んで３勝目（２敗）を挙げた。錦富士との対戦成績は十両を含めて過去２連敗。取組後は「２連敗していたので。近大の後輩には負けたくないという気持ちでやりました。押されたけどしっかり耐えて、圧力をかけられた」とうなずいた。序盤５日目までを終えて３勝２敗と白星が先行。中盤以降に向