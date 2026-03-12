◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１２日・みずほペイペイ）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が、対外試合２度目の先発。５回６６球を投げ、３安打無失点と好投した。決め球のツーシームを駆使して４奪三振と、昨年日本一のソフトバンク打線を翻弄（ほんろう）した。初回、先頭の柳町を１４５キロで空振り三振に抑えて１アウト。続く野村にはストレートの四球を与えたが、柳田を遊ゴロ併殺打に仕留めて無失