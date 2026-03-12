東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。12日昼ごろまではよく晴れていましたが、夕方になって雲が増えてきました。最低気温は3℃前後で11日よりは高くなりましたが、霜が降りるほどの冷え込みとなりました。最高気温は15℃ほどの予想で、昼間は暖かさを感じられました。これからの天気です。12日夜から13日の午前中にかけて沿岸部を中心に雲が広がり、雨が降る所がありそうで