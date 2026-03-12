秋田朝日放送 一気に３０円値上がりしたところもあります。イラン情勢を受けたガソリン価格の急激な値上げに秋田県内でも県民からは驚きと不安の声が上がっています。 石油元売り各社が１２日からガソリンの卸価格を引き上げました。店頭価格にも反映され、秋田市内では１１日に比べ１Ｌあたり３１円値上がりしたガソリンスタンドもありました。１１日は夕方から閉店の午後９時まで駆け込み給油する人がひっきりなしに訪れ