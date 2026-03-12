独Ｉｆｏエネルギー価格高騰が長期化した場合、今年の成長率は０．６％にとどまると予想 ドイツのIfo経済研究所は12日、イラン紛争で押し上げられたエネルギー価格が長期にわたり高止まりした場合、今年の経済成長率予測を0.2ポイント押し下げると指摘した。石油・ガス価格の高騰が短期的なものという前提で、今年のドイツの成長率を昨年12月の予測（0.8%）を据え置き、来年は経済回復に伴い1.2%に加速すると予